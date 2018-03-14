Великобритания заручилась поддержкой союзников в деле об отравлении.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что официальные представители России "должны предоставить однозначные ответы" в связи с попыткой убийства бывшего шпиона в Южной Англии", говорится в стенограмме телефонного разговора обоих лидеров, опубликованной во вторник. Белый дом заявляет, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "оказать всемерное содействие расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери.
Глава совета Европейского союза Дональд Туск заявил, что за отравлением стоит, скорее всего, Москва, и выразил солидарность с Терезой Мэй.
Многие комментаторы считают, что из ухудшения отношений с Великобританией российские власти так или иначе могут извлечь для себя выгоду.
Чего хотел бы добиться Путин от британских властей?
– запрета на вещание RT
– неприезда представителей британского начальства на ЧМ. Неприезд сборной – тоже окей
– выделение дополнительной помощи Украине
– "согласование позиции с НАТО"
и прочей ерунде, которая ни на что не повлияет, но даст возможность выпустить ещё три сезона сериала "Посмотрите как Запад ущемляет и третирует Матушку Россию. Они даже наш телеканал блокируют, а ещё нас демократии учат"
Неприятный сценарий для Путина заключается в том, что англичане наконец-то вытурят из своей страны с десяток наших чиновников и олигархов с их семьями и деньгами. И тут есть три ключевые фамилии: Абрамович, Усманов, Шувалов.
Плюс начнут реально использовать свой замечательный The Bribery Act против наших жуликов (см. дело "Дерипаска и Приходько на яхте")
Самое интересное, что подобный сценарий будет ещё и в России воспринят на ура. Оппозицией с ликованием. Лоялистами – со скрытым злорадством.
Однако, к сожалению, весь наш опыт наблюдения за подобными ситуациями показывает, что Британия пойдёт по первому пути и сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство.
Они запретят RT, а мы им в ответ запретим BBC. Ну и все такое прочее.
Огромное и коррумпированное лобби английских банкиров и адвокатов не даст нарушить покой российских олигархов и чиновников, обосновавшихся в Лондоне.
Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.
Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.
Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.
То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.
Алистер Банкелл, корреспондент Skynews по вопросам обороны, утверждает в твиттере:
"Срочно: премьер-министр заявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 году, но, как мне сказали, "значитальное" количество".
"Не уверен, вышлют ли российского посла, но мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможности для ведения диалога".
Великобритания созывает экстренную встречу Совета безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля, сообщает Би-би-си со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.
В заявлении говорится, что произошедшее в Солсбери "следует устоявшимся образцам агрессии российского государства".
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