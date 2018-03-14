Многие комментаторы считают, что из ухудшения отношений с Великобританией российские власти так или иначе могут извлечь для себя выгоду.

Алексей Навальный:

Чего хотел бы добиться Путин от британских властей?

– запрета на вещание RT

– неприезда представителей британского начальства на ЧМ. Неприезд сборной – тоже окей

– выделение дополнительной помощи Украине

– "согласование позиции с НАТО"

и прочей ерунде, которая ни на что не повлияет, но даст возможность выпустить ещё три сезона сериала "Посмотрите как Запад ущемляет и третирует Матушку Россию. Они даже наш телеканал блокируют, а ещё нас демократии учат"



Неприятный сценарий для Путина заключается в том, что англичане наконец-то вытурят из своей страны с десяток наших чиновников и олигархов с их семьями и деньгами. И тут есть три ключевые фамилии: Абрамович, Усманов, Шувалов.

Плюс начнут реально использовать свой замечательный The Bribery Act против наших жуликов (см. дело "Дерипаска и Приходько на яхте")

Самое интересное, что подобный сценарий будет ещё и в России воспринят на ура. Оппозицией с ликованием. Лоялистами – со скрытым злорадством.



Однако, к сожалению, весь наш опыт наблюдения за подобными ситуациями показывает, что Британия пойдёт по первому пути и сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство.



Они запретят RT, а мы им в ответ запретим BBC. Ну и все такое прочее.

Огромное и коррумпированное лобби английских банкиров и адвокатов не даст нарушить покой российских олигархов и чиновников, обосновавшихся в Лондоне.

Борис Акунин:

Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.

Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.

Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.

То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.