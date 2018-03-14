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Мир

liveОтравление Скрипаля и ответ Британии. Выступление Терезы Мэй – онлайн

Тереза Мэй в британском парламенте заявила в понедельник, что за отравлением – с высокой вероятностью – стоит Россия.

Главное

  • Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступает в среду в парламенте, чтобы, как предполагается, сообщить о мерах против России в ответ на отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери.
  • В понедельник Мэй заявила, что за отравлением - с высокой вероятностью - стоит Россия, и потребовала от Москвы в течение суток предоставить информацию о нервно-паралитическом веществе, которым было совершено отравление, известном под названием "Новичок".
  • Москва заявила, что не будет отвечать на запросы Лондона, пока российским властям не предоставят доступ к материалам дела. Россия отрицает свою причастность к отравлению и грозит ответными мерами в случае принятия против нее санкций в Великобритании.
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15:20

Великобритания заручилась поддержкой союзников в деле об отравлении.

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявили, что официальные представители России "должны предоставить однозначные ответы" в связи с попыткой убийства бывшего шпиона в Южной Англии", говорится в стенограмме телефонного разговора обоих лидеров, опубликованной во вторник. Белый дом заявляет, что Трамп выразил свою "солидарность" с Мэй и пообещал "оказать всемерное содействие расследованию, которое ведет Соединенное Королевство" в связи с применением нервно-паралитического вещества при попытке убийства Сергея Скрипаля и его дочери.

Глава совета Европейского союза Дональд Туск заявил, что за отравлением стоит, скорее всего, Москва, и выразил солидарность с Терезой Мэй.

15:13

Многие комментаторы считают, что из ухудшения отношений с Великобританией российские власти так или иначе могут извлечь для себя выгоду.

Алексей Навальный:

Чего хотел бы добиться Путин от британских властей?
– запрета на вещание RT
– неприезда представителей британского начальства на ЧМ. Неприезд сборной – тоже окей
– выделение дополнительной помощи Украине
– "согласование позиции с НАТО"
и прочей ерунде, которая ни на что не повлияет, но даст возможность выпустить ещё три сезона сериала "Посмотрите как Запад ущемляет и третирует Матушку Россию. Они даже наш телеканал блокируют, а ещё нас демократии учат"

Неприятный сценарий для Путина заключается в том, что англичане наконец-то вытурят из своей страны с десяток наших чиновников и олигархов с их семьями и деньгами. И тут есть три ключевые фамилии: Абрамович, Усманов, Шувалов.
Плюс начнут реально использовать свой замечательный The Bribery Act против наших жуликов (см. дело "Дерипаска и Приходько на яхте")
Самое интересное, что подобный сценарий будет ещё и в России воспринят на ура. Оппозицией с ликованием. Лоялистами – со скрытым злорадством.

Однако, к сожалению, весь наш опыт наблюдения за подобными ситуациями показывает, что Британия пойдёт по первому пути и сделает ровно то, что и было запланировано теми, кто готовил это убийство.

Они запретят RT, а мы им в ответ запретим BBC. Ну и все такое прочее.
Огромное и коррумпированное лобби английских банкиров и адвокатов не даст нарушить покой российских олигархов и чиновников, обосновавшихся в Лондоне.

Борис Акунин:

Лично мне представляется, что цель акции – вызвать острую реакцию британского общества и правительства.

Всем понятно, что ничего действительно болезненного для Кремля правительство ее величества сделать не в состоянии. Наиболее вероятная реакция легко предсказуема: гонения на больших и средних русских олигархов, которые сейчас живут на две страны. Оно и легко исполнимо, и британской публике понравится.

Да только именно этого, по-моему, режиму и нужно.

То, что большинство привластных бизнесменов одной ногой стоят на иностранной почве, прежде всего в Англии, что они держат там свои семьи и капиталы, что в любой момент, почувствовав себя под ударом, они готовы вовсе туда сбежать – одно из слабых и уязвимых мест режима. Поэтому создание ситуации, при которой всю эту компанию вынудят перебираться со своими сундуками и домочадцами обратно на подконтрольную Кремлю территорию, для Путина и полезна, и выгодна.

15:11

Алистер Банкелл, корреспондент Skynews по вопросам обороны, утверждает в твиттере:

"Срочно: премьер-министр заявит о высылке российских дипломатов из Великобритании. Не так много, как в 1971 году, но, как мне сказали, "значитальное" количество".

"Не уверен, вышлют ли российского посла, но мне сказали, что Великобритания хочет сохранить возможности для ведения диалога".​

15:04

Великобритания созывает экстренную встречу Совета безопасности ООН в связи с отравлением Скрипаля, сообщает Би-би-си со ссылкой на британское внешнеполитическое ведомство.

В заявлении говорится, что произошедшее в Солсбери "следует устоявшимся образцам агрессии российского государства".

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