Владимир Путин прибыл с визитом в аннексированный Крым

Президент России Владимир Путин прибыл в аннексированный Крым, где, как ожидается, должна завершиться его предвыборная кампания. Глава государства посетил строящийся мост через Керченский пролив, передают российские информационные агентства.

Ранее сообщалось, что в программу визита Путина войдет посещение нового терминала аэропорта Симферополя, а также участие в многочисленном митинге в Севастополе.

По данным телеканала "Дождь", в Кремле решили отказаться от сценария прибытия Путина в Крым, при котором глава государства проголосовал бы на местном избирательном участке.

Президент Украины Петр Порошенко, комментируя визит Путина, назвал его "опасной провокацией" и в очередной раз призвал мировое сообщество не признавать результаты голосования на аннексированном полуострове.

Выборы президента России состоятся 18 марта, когда в России отмечают день присоединения Крыма.