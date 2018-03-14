"Дело Скрипаля": мировые лидеры прокомментировали заявление Мэй

Россия несет ответственность за покушение на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом заявил глава Евросовета Дональд Туск. В своем твиттере он отметил, что полностью солидарен с заявлением премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Сегодня она выступила на заседании британского парламента и возложила ответственность за отравление Скрипаля на Россию.

Туск отметил, что "дело Скрипаля" на следующей неделе обсудят участники саммита ЕС. Глава Евросовета не уточнил, какие меры может принять Брюссель в отношении Москвы в связи с отравлением бывшего разведчика.

Также стало известно, что Тереза Мэй обсудила сложившуюся ситуацию с лидерами США, Германии и Франции.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин серьёзно относится к данным британского правительства. При этом канцлер отметила, что Европа должна вести переговоры с Россией, несмотря на расхождение позиций.

Президент США поддержал позицию Лондона. Дональд Трамп заявил, что считает весьма вероятность причастности Москвы к отравлению Скрипаля.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее осудил нападение в Солсбери. Вместе с тем представитель французского правительства заявил, что Париж рассчитывает получить доказательства причастности Москвы.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его осудили по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США. 4 марта Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом.

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй возложила ответственность за покушение на Скрипаля на Россию и объявила о высылке 23 российских дипломатов из Великобритании. В МИД России заявили о скорейших ответных мерах и обвинили Лондон в проведении антироссийской кампании.

