Великобритания высылает двадцать три российских дипломата

Великобритания вышлет из страны 23 российских дипломата. С таким заявлением выступила премьер-министр Тереза Мэй. Она также сообщила, что британские официальные лица не будут присутствовать в России на Чемпионате мира по футболу и Лондон ограничит контакты на высшем уровне с Россией.

Мэй обвинила Россию в организации отравления бывшего полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери.

"После этого вопиющего инцидента мы не можем оставлять отношения на прежнем уровне… Поэтому мы приостанавливаем все двусторонние контакты на высоком уровне, в том числе отзываем приглашение министру иностранных дел Сергею Лаврову посетить Великобританию ", - сообщила Мэй.



В соответствии с Венской конвенцией Соединенное Королевство выдворит 23 российских дипломатов, которые были идентифицированы как незаявленные разведчики, - сообщила Мэй. Им дается неделя, чтобы покинуть Великобританию. Мэй сказала, что это крупнейшее изгнание из Лондона за 30 лет и ухудшит возможности российской разведки в Британии.

"Мы будем замораживать российские государственные активы везде, где у нас есть доказательства того, что они могут быть использованы для угрозы жизни или имуществу граждан Великобритании или жителей", - заявила Мэй.

Бывший шпион Сергей Скрипал, 66 лет, и его дочь Юлия, 33 года, были обнаружены без сознания на скамейке в городе Солсбери 4 марта и остаются в больнице в критическом состоянии.

Мэй сообщила, что на на них было совершено нападение при помощи нервно-паралитического вещества "Новичок", производимого в СССР химического оружия. Мэй попросила Москву объяснить, несет ли она ответственность за нападение или утратила контроль над запасами чрезвычайно опасного вещества. Она заявила, что ответ Москвы полностью игнорировал всю тяжесть случшившегося. Россия отрицает какую-либо причастность к отравлению, и Мэй сказала, что Москва не предоставила достоверных объяснений.

"Нет никакого альтернативного вывода, кроме того, что российское государство виновно в покушении на убийство Скрипаля и его дочери и в угрозе жизни другим британским гражданам в Солсбери", - заявила премьер-министр.