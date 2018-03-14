Премьер-министр Словакии заявил о готовности уйти в отставку - после массовых акций протеста. О своем решении Роберт Фицо сообщил в среду президенту страны Андрею Киске.

Словацкая пресса отмечает, что Фицо выдвинул несколько условий, при которых его отставка может состояться. В частности, он просит не проводить новые выборы в парламент. Еще одно условие заключается в том, что новым премьером назначат представителя социал-демократической партии, лидером которой является Фицо.

Заявление об отставке премьер-министра в Словакии прозвучало на фоне политического кризиса в стране после убийства 25 февраля журналиста Яна Куциака. Куциак работал в редакции сайта Aktuality.sk. В сотрудничестве с международным Центром по исследованию коррупции и организованной преступности Куциак расследовал возможные связи словацких политиков с итальянской мафией. В полиции отметили, что убийство может быть связано с журналистской деятельностью Куциака.

После убийства журналиста в Словакии прошли многотысячные акции протеста с требованием отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов. Несколько членов кабинета министров Словакии подали в отставку. Президент Словакии Андрей Киска потребовал изменений в составе правительства или досрочных выборов в связи с угрозой политического кризиса на фоне убийства журналиста.