В Словакии убийство журналиста Яна Куциака привело власть к кризису

Президент Словакии Андрей Киска потребовал изменений в составе правительства или досрочных парламентских выборов в связи с угрозой политического кризиса на фоне убийства журналиста Яна Куциака. О предстоящих переменах он заявил в телевизионном обращении к обществу.

Президент обвинил правительство Словакии в "надменности власти". По его словам, он намеренно прождал неделю, чтобы увидеть какие меры и политические решения выдвинет правительство для восстановления доверия граждан. Однако до сих пор, по словам президента, он не услышал никаких предложений. "Некоторые подали в отставку, но я не вижу никакого плана, чтобы вывести страну из этого кризиса доверия", подчеркнул словацкий президент.

Журналист Ян Куциак был убит 25 февраля вместе со своей подругой Мартиной Кушнировой в загородном доме, в 65 километрах от Братиславы. Через несколько дней в отставку подал министр культуры Словакии Марек Мадарич. "Я как министр культуры не могу принять то, что во время моего срока пребывания в должности убит журналист", – заявил Мадарич.

Обстоятельства преступления еще не выяснены, но высказываются предположения, что оно связано с расследованием, которым занимался Ян Куциак, рассказывают коллеги убитого репортёра. Журналист расследовал влияние итальянской мафии на правительство Словакии. В частности, он обвинял приближённых премьер-министра Роберта Фицо в тесных связях с итальянскими предпринимателями, которые, в свою очередь, связаны с мафиозной группировкой.