"Голосу" отказали в аренде офиса в Москве после прихода полиции

Движение за права избирателей "Голос" не смогло арендовать в Москве помещение для колл-центра, который должен был работать во время президентских выборов. Владелец офиса, с которым уже был заключен договор, отказался от сотрудничества после вмешательства полиции, сообщил в Фейсбуке сопредседатель движения Роман Удот.

По словам активиста, он уже оплатил услуги связи, когда в телеграм-канале "Кремлевская прачка" появилось сообщение о том, что арендованное "Голосом" помещение на самом деле предназначено для движения "Открытая Россия", якобы внесенного в список нежелательных организаций. Удот подчеркнул, что к сообщению прилагались фотографии с акции компании Danone, которая состоялась в этом офисе 14 марта.

Позднее с Романом Удотом встретился участковый, который также задавал вопросы про "Открытую Россию". Затем полицейский отправился к владельцу помещения, который вскоре сообщили сопредседателю "Голоса" о разрыве договора. Он также пояснил, что ему сказали: "Вы не должны провести это мероприятие, иначе вам будет плохо".

14 марта стало известно, что "Открытую Россию" также вынудили покинуть московский офис после того, как на арендодателя оказали давление сотрудники силовых структур.