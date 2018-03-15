Либеральный треугольник. Эфир в 19:05

Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Дмитрий Гудков: новые альянсы по ходу выборов
Дмитрий Гудков, поначалу поддержавший Григория Явлинского, за три дня до выборов объявляет о новом альянсе с другим кандидатом - Ксенией Собчак.
Галина Михалева (Яблоко), Александр Соловьев (Открытая Россия), Александр Мельман (журналист МК) о том, как президентскую кампанию прошли кандидаты от либеральной оппозиции.
Ведущая Елена Рыковцева
Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-200-22-12
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.