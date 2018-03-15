Либеральный треугольник. Эфир в 19:05

Дмитрий Гудков, поначалу поддержавший Григория Явлинского, за три дня до выборов объявляет о новом альянсе с другим кандидатом - Ксенией Собчак.

Галина Михалева (Яблоко), Александр Соловьев (Открытая Россия), Александр Мельман (журналист МК) о том, как президентскую кампанию прошли кандидаты от либеральной оппозиции.

Ведущая Елена Рыковцева

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