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Либеральный треугольник. Эфир в 19:05

Дмитрий Гудков, Ксения Собчак и Григорий Явлинский. Коллаж

Ксения Собчак, Григорий Явлинский, Дмитрий Гудков: новые альянсы по ходу выборов

Дмитрий Гудков, поначалу поддержавший Григория Явлинского, за три дня до выборов объявляет о новом альянсе с другим кандидатом - Ксенией Собчак.

Галина Михалева (Яблоко), Александр Соловьев (Открытая Россия), Александр Мельман (журналист МК) о том, как президентскую кампанию прошли кандидаты от либеральной оппозиции.

Ведущая Елена Рыковцева

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