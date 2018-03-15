США расширили санкции в отношении России

Соединённые Штаты расширили санкции в отношении России. Такое решение принял Минфин США.
В список вошли 14 физических лиц и одна организация – Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей".
Почти все физические лица являются сотрудниками Агентства интернет-исследований. В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил их во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.
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