США расширили санкции в отношении России

Соединённые Штаты расширили санкции в отношении России. Такое решение принял Минфин США.

В список вошли 14 физических лиц и одна организация – Агентство интернет-исследований, также известное как "фабрика троллей".

Почти все физические лица являются сотрудниками Агентства интернет-исследований. В середине февраля спецпрокурор США Роберт Мюллер обвинил их во вмешательстве в выборы в США в 2016 году.

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