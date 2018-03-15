Суд отменил штраф пенсионерке, избитой полицейскими на митинге

Московский городской суд отменил штраф в 10 тысяч рублей, который назначили Тверской суд пенсионерке Туране Варжабетьян за участие в антикоррупционной акции 26 марта 2017 года. Тогда полицейские вывихнули ей руку во время задержания. О решении суда сообщает фонд "Общественный вердикт".

Суд посчитал, что в вынесенном Варжабетьян приговоре имелись процессуальные нарушения. Ранее решение оштрафовать Варжабетьян уже отправляли на пересмотр.

В конце января Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял две жалобы Тураны Варжабетьян Первая связанна с ее задержанием 26 марта 2017 года, когда полицейские вывихнули ей руку. Вторая с событиями 6 мая 2012 года на Болотной площади, тогда Варжабетьян получила сотрясение мозга, пытаясь уговорить полицейских не бить демонстрантов.