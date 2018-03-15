Спецслужбы США предупредили о возможном нападении российских хакеров

Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности США предупредили американские энергетические компании о киберугрозе со стороны России. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте министерства.

Отмечается, что атаке могут быть подвергнуты коммерческие сети, в которых российские хакеры размещают вредоносное программное обеспечение, поводят фишинг и получают доступ е сетям. В сообщении также говорится, что компьютерных взломщиков поддерживает российское правительство.

Спецслужбы США подчеркивают, что вредоносные программы уже обнаружены в системах безопасности нескольких компаний из энергетического и ядерного секторов. Утверждается, что найденное программное обеспечение имеет так называемый "российский след".

В конце февраля телеканал NBC News со ссылкой на трех высокопоставленных представителей американской разведки сообщил, что спецслужбы США нашли доказательства взлома российскими хакерами избирательных систем семи штатов в ходе президентских выборов в 2016 году.

В США ведется расследование вероятного вмешательства России в президентские выборы в США. Спецпрокурор США Роберт Мюллер выясняет, имел ли место сговор штаба Трампа с Кремлем с целью подорвать позиции соперника Трампа от Демократической партии Хиллари Клинтон. Москва отрицает, что прибегала к помощи хакеров для избрания Дональда Трампа президентом США.