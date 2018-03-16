СМИ: яд, которым отравили Скрипаля, находился в чемодане его дочери

Нервно-паралитическое вещество, которым отравили бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, было ввезено в Великобританию в чемодане его дочери Юлии, которая прилетела 3 марта из России. Однако она не осознавала этого факта, пишет The Telegraph со ссылкой на источники в британских спецслужбах.

Как рассказали собеседники издания, следователи изучают версию о том, что отравляющим веществом ещё в России были пропитаны одежда, косметика или подарки, которые распаковали в доме Скрипаля в Солсбери. Один из источников издания утверждает, что в квартиру Юлии в Москве могли проникнуть люди, которые подложили яд в её багаж. В британских спецслужбах отказались от версии, согласно которой организаторы химической атаки проникли на территорию Великобритании с отравляющим веществом, пишет The Telegraph. Как предполагают следователи, полицейский Ник Бэйли, госпитализированный с признаками отравления нервно-паралитическим веществом, мог подвергнуться воздействию яда не на месте, где были обнаружены без сознания Скрипаль и его дочь, как предполагалось ранее, а в доме бывшего офицера ГРУ.



14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в отравлении Скрипаля Россию. Лидеры Британии, США, Германии и Франции призвали Москву предоставить Организации по запрещению химического оружия информацию о веществе "Новичок", которое, как утверждается, было использовано при нападении на бывшего офицера ГРУ. Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов. Эту меру поддержали в администрации президента США. О разработке подобных санкций также объявил президент Франции. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал в ответ выслать британских дипломатов. Сколько именно дипломатов будет выслано и когда это произойдет, пока неизвестно.

4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. За несколько дней до отравления бывший офицер ГРУ сообщал британской полиции об опасениях за свою жизнь.

Скрипаль был осужден в России по обвинению в шпионаже в пользу Великобритании. В 2010 году его обменяли на российских агентов, разоблаченных в США.