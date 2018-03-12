Тереза Мэй: Скрипаль отравлен веществом, разработанным в России

Ответственность за отравление в Солсбери бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, очень вероятно, несет Россия – с таким заявлением сегодня выступила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.



В ходе оживлённого обсуждения проблемы, члены парламента и политические лидеры высказывали требование "дать действенный ответ" на безответственные действия России на территории Великобритании. Премьер пообещала членам парламента, что в ближайшее время предложит твёрдые ответные меры на действия России. Лондон даёт России время до вечера вторника, 13 марта, для получения необходимых разъяснений в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери в городе Солсбери, где местные жители мирно проводили свой выходной день и не подозревали об угрозе их жизни.



Отвечая на реплики парламентариев о необходимости "сдерживания России", Тереза Мэй неоднократно заявила: ни у кого не должно быть сомнений, что дальнейшие отношения с Россией как если бы ничего не случилось – невозможны.

Во время дебатов в парламенте звучали имена Александра Литвиненко, Бориса Немцова, Сергея Магнитского.

Премьер-министр Мэй выразила надежду, что граждане России отдают себе отчёт, с каким режимом они имеют дело. "Мы обсуждаем здесь действия именно российского государства", и не предъявляем претензий российскому народу.



Радио Свобода вело лайв-блог о выступлениях в британском парламенте и реакции российской стороны на выступления британских политиков.

Полный текст заявления Терезы Мэй:



"Господин спикер, я разделяю нетерпение парламента и всей страны, чтобы те, кто виновен в содеянном, предстали перед судом, и чтобы все возможные меры были приняты против тех, кто совершил подобный шаг против нашей станы. Но как страна, которая верит в правосудие и законность, мы должны действовать по правилам и руководствоваться не спекуляциями, а доказательствами. Именно поэтому мы дали полиции возможность и время тщательно провести расследование. Сотни полицейских специалистов работают круглосуточно вместе с экспертами наших вооруженных сил, чтобы собрать и оценить все имеющиеся доказательства, чтобы определить места совершения преступления и места, которые надо обезвредить, а также чтобы использовать все улики, чтобы найти ответственных. Расследование продолжается, и мы должны дать возможность полиции продолжать работу.

Сегодня утром я провела встречу Совета национальной безопасности, где мы оценивали информацию, имеющуюся на данный момент. Совету была предоставлена последняя разведывательная информация и информация о ходе расследования. Абсолютно точно установлено, что Скрипаль и его дочь были отравлены нервно-паралитическим веществом военного назначения, тип которого был разработан в России. Оно принадлежит к группе нервно-паралитических веществ под названием "Новичок". Исходя из того, что это вещество было однозначно распознано ведущими мировыми экспертами в лаборатории оборонных научных и технологических исследований в Портон Дауне, исходя из того, что мы знаем, что Россия раньше производила это вещество и может его производить и сейчас, исходя из предыдущих случаев, когда Россия совершала спонсируемые государством убийства, и исходя из нашего представления о том, что Россия рассматривает перебежчиков как легитимную цель для убийства, правительство пришло к заключению, что высока вероятность того, что именно Россия несет ответственность за действия против Сергея и Юлии Скрипалей.

Господин спикер, есть только два возможных объяснения того, что произошло в Солсбери 4 марта. Либо это прямой акт российского государства против нашей страны, либо российское правительство потеряло контроль над своим потенциально катастрофически мощным нервно-паралитическим веществом и допустило, что оно попало в чьи-то руки.

Сегодня утром Министр иностранных дел Великобритании вызвал посла Российской Федерации в МИД и попросил его объяснить – который из двух вариантов правильный, и таким образом прояснить, каким образом это нервно-паралитическое вещество российского производства могло быть применено в Солсбери против Сергея Скрипаля и его дочери. Глава МИД также заявил послу, что Российская Федерация должна немедленно предоставить все детали программы "Новичок" Международной организации по запрещению химического оружия и затребовал получения российского ответа до окончания завтрашнего дня (вторника 13 марта).

Господин спикер, в среду мы детально рассмотрим ответ российского государства. Если мы не получим ответ, мы будем считать, что этот акт является незаконным применением силы российским государством против Соединенного Королевства."

За несколько часов до выступления Терезы Мэй глава комитета британского парламента по международным делам Том Тагендхат заявил Би-би-си, что отравление Скрипаля и его дочери "ужасно напоминает попытку убийства, за которым стоит государство" и что он будет удивлен, если Мэй "не укажет на Кремль".

До этого The Times написала со ссылкой на источники в правительстве, что британские спецслужбы готовы предъявить доказательства связи Москвы и отравляющего нервно-паралитического вещества, которое было использовано для покушения на Скрипаля. Министры собираются жестко настаивать на быстрой ответной реакции, сказал один из собеседников издания. Среди возможных мер называются выдворение российских дипломатов и аннулирование виз россиянам, постоянно живущим в Великобритании и при этом связанным с Кремлем.

Сергей Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В декабре 2004 года ФСБ арестовала его, обвинив в сотрудничестве с английской разведкой. Московский окружной военный суд лишил Скрипаля всех званий и приговорил к 13 годам тюрьмы. В 2010 году он был помилован наряду с тремя другими россиянами. Позже их обменяли на задержанных в США российских агентов.

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском городе Солсбери с признаками сильного отравления нервно-паралитическим веществом – на скамейке возле торгового центра. Они были госпитализированы. В настоящее время они остаются в "критическом, но стабильном состоянии". Ранее сообщалось, что 66-летний Сергей Скрипаль и 33-летняя Юлия Скрипаль впали в кому. Вскоре после этого известия в СМИ и в политических кругах появилась версия, что к этому покушению могут быть причастны российские спецслужбы.

По данным газеты Financial Times, Сергей Скрипаль после отъезда из России продолжал работать на разведку Великобритании и других западных стран. Собеседники издания утверждают, что его использовали для обсуждения приоритетов и методов российской разведки и контрразведки. Источники Financial Times допускают, что именно это могло стать причиной покушения на Скрипаля.

6 марта глава Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон даст решительный ответ, если окажется, что Москва причастна к отравлению Сергея Скрипаля.

10 марта стало известно о том, что британские официальные лица проводят консультации с американскими и европейскими союзниками о скоординированных ответных мерах, которые могут быть приведены в действие, если будет доказано, что за отравлением Скрипаля стоит Москва. По информации газеты Times, эти меры могут включать бойкот предстоящего чемпионата мира по футболу в России, а также увеличение численности войск НАТО, развернутых на восточном фланге союза.

Сообщалось также, что Великобритания намерена ввести новые санкции в отношении российских чиновников. По сообщению газеты Telegraph готовится документ, аналогичный так называемому "списку Магнитского", в который войдут 492 гражданина России, замешанных в коррупции и нарушении прав человека. Им запретят въезд в Великобританию, а их активы будут заморожены.

12 марта председатель комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Том Тагендхат заявил в эфире радио Би-би-си, что отравление Сергея Скрипаля выглядит как покушение на убийство, финансированное иностранным государством.

Первоначально расследованием занималась местная полиция в графстве Уилтшир. Но 7 марта было объявлено, что инцидентом занимается контртеррористическое подразделение Скотленд-Ярда. По словам главы МВД Великобритании Эмбер Радд, эксперты определили вещество, при помощи которого мог быть отравлен Скрипаль, однако его название остается в тайне в интересах следствия.

Следы этого вещества были обнаружены в пабе и ресторане, которые посетили Сергей Скрипаль с дочерью, прежде чем проявились симптомы отравления. Об этом сообщила главный врач Великобритании Салли Дэвис. Также симптомы отравления нервно-паралитическим веществом были выявлены не менее чем у 20 жителей Солсбери. В основном это полицейские и сотрудники служб экстренной помощи, которые первыми прибыли на место происшествия. Один из полицейских – 38-летний сержант Ник Бейли – был госпитализирован в критическом состоянии. Он впал в кому, но на прошлой неделе пришел в сознание и дал показания.

По словам главы контртеррористического подразделения британской полиции Марка Роули, эксперты занимаются выяснением происхождения отравляющего вещества. Предполагается, что оно не могло быть произведено без участия государственных структур. По мнению экспертов, использование этого вещества требует специального опыта. Эмбер Радд сообщила, что для покушения было использовано очень редкое отравляющее вещество. Известно также, что скорее всего, это не VX – нервно-паралитический токсин, при помощи которого в прошлом году был убит кровный брат лидера КНДР Ким Чен Ына, передает Русская служба Би-би-си.

По данным Telegraph, незадолго до покушения Сергей Скрипаль сообщал в полицию об опасениях за свою жизнь. Британские СМИ обращают внимание на то, что близкие родственники бывшего офицера ГРУ скончались в последние годы при странных обстоятельствах. Газета Guardian сообщила, что жена Сергея Скрипаля умерла от рака вскоре после прибытия в Великобританию в 2012 году. А его сын 44-летний Александр Скрипаль умер в прошлом году в России от неизвестной болезни, сообщает The Times.