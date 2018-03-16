Надежду Савченко внесли в базу данных "Миротворца"

Украинского депутата, Героя Украины, Надежду Савченко внесли в базу сайта "Миротворец". Информация о ней размещена в разделе "Чистилище". "Предатель родины. Пособник террористов. Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", — указывается на сайте.

15 марта генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Надежду Савченко в планировании теракта в здании Верховной рады. "У следствия есть неопровержимые доказательства того, что депутат Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь в этом зале, как минометами разрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", – заявил генпрокурор Украины. Луценко внес в парламент представление с просьбой дать согласие на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и её арест.



Летом 2014 года украинская военнослужащая попала в плен сепаратистов в Донбассе. Её обвинили в причастности к гибели российских журналистов. Савченко вину отрицала. Осужденную российским судом к 20 годам тюрьмы Савченко обменяли на двух российских военнослужащих. В конце 2016 года Савченко, которая встречалась в Минске с лидерами сепаратистов, исключили из фракции "Батькивщина" в Верховной раде, а позже – из украинской делегации в Парламентской Ассамблее Совета Европы.