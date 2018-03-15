Генпрокурор Украины обвинил Надежду Савченко в подготовке теракта

Украинского депутата Надежду Савченко подозревают в подготовке теракта в Верховной Раде. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 марта, заявил, что в ближайшее время внесет в парламент представление с просьбой дать согласие на снятие с Савченко депутатской неприкосновенности и ее аресте.

"У следствия есть неопровержимые доказательства того, что депутат Савченко лично планировала, лично вербовала, лично давала указания о том, как провести теракт здесь в этом зале, как минометами разрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет", - сообщил генпрокурор.

Верховная Рада исключила Надежду Савченко из состава парламентского комитета по вопросам обороны и национальной безопасности, поддержав соответствующее решение профильного комитета, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Сама Савченко в настоящее время находится на допросе в Службе безопасности Украины по делу главы организации "Офицерский корпус" Владимира Рубана, которого подозревают "в подготовке терактов в Киеве, покушении на первых лиц государства, а также в незаконных перевозке и хранении оружия".

В кулуарах Верховной Рады в интервью журналистам депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что бывшую "кремлевскую узницу" подозревают не только в подготовке теракта, но и в соучастии в подготовке государственного переворота. По словам Геращенко, депутат в последний год "ездила по украинским воинским частям и занималась агитацией и подрывной деятельностью".

В конце 2016-го Верховная Рада приняла постановление о лишении Надежды Савченко права представлять Украину в составе ее делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Незадолго до этого ее исключили из фракции ВР "Батькивщина", поскольку она тайно встречалась в Минске с лидерами так называемых "ДНР" и "ЛНР".

С июля 2014 года до 25 мая 2016 года Савченко находилась в СИЗО в России, пока проходил суд против нее в деле об убийстве двух российских журналистов. Украинская военнослужащая попала в плен сепаратистов в Донбассе, ее обвинили в корректировке огня, что якобы привело к гибели представителей российских СМИ. Осужденную российским судом к 20 годам тюрьмы Савченко обменяли на осужденных в Киеве к 14 годам заключения по обвинению в терроризме и ведении "агрессивной войны" российских военных Евгения Ерофеева и Александра Александрова.