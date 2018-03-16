Депутат Поклонская просит ЦИК снять Собчак с выборов президента

Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская попросила председателя Центральной избирательной комиссии Эллу Памфилову снять с выборов кандидата в президенты Ксению Собчак за посягательство на территориальную целостность страны и "неуважительное отношение к крымчанам". Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Поклонской, она "не рассчитывает на какие-то документы реагирования". На прошлой неделе глава ЦИК сообщила, что никого из восьми кандидатов в президенты России, внесенных в бюллетень, уже невозможно снять с выборов.

7 марта Поклонская заявила, что в действиях Собчак есть признаки непризнания территориальной целостности России. Это произошло после того, как Собчак рассказала, что обратилась к властям Украины с просьбой разрешить ей посетить аннексированный Россией Крым. По мнению Поклонской, "непозволительно публично говорить и демонстрировать, что какая-то часть Российской Федерации не принадлежит стране, когда ты баллотируешься в президенты".



В октябре на предвыборной пресс-конференции Собчак заявила, что в соответствии с международным правом Крым является территорией Украины. На днях во время дебатов на Первом канале Собчак назвала аннексированный Россией Крым источником "бед и проблем", которые еще предстоит решать следующему поколению.



Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права.