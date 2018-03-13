Собчак назвала Крым источником "бед и огромных проблем со всем миром"

Кандидат в президенты России Ксения Собчак во время дебатов на "Первом канале" назвала аннексированный Россией Крым источником "бед и проблем", которые еще предстоит решать следующему поколению.

"Еще моим детям предстоит ее решать, крымскую проблему, из-за которой у нас сегодня и санкции, и все беды, и огромное количество проблем со всем миром. Это большая проблема", - сказала Собчак.

Она также рассказала, что намеревалась поехать в Крым с гуманитарной миссией. Информацию о поездке туда с целью предвыборной агитации Собчак назвала "ложью".

6 марта Ксения Собчак обратилась в посольство Украины с просьбой разрешить ей приехать в Крым, чтобы, по её словам, "говорить с крымскими татарами, которые недовольны той ситуацией, которая там происходит".



Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал просьбу Собчак о "законном въезде для ведения нелегитимной кампании нелегитимных выборов на оккупированной территории "политической шизофренией". 7 марта Собчак внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за сознательное нарушение государственной границы Украины, когда она якобы незаконно посещала аннексированный Россией Крым в 2014 году.

В октябре на предвыборной пресс-конференции Собчак заявила, что в соответствии с международным правом Крым является территорией Украины.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права.