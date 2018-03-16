Российская компания Tez Tour начала продавать туры в Египет

Российская компания Tez Tour возобновила продажу туристических туров на курорты Египта, прерванную после закрытия регулярного авиасообщения между Москвой и Каиром. Об этом RNS сообщил представитель компании.

Туры доступны с прямым перелётом рейсом "Аэрофлота" до Каира с последующим трансфером на курорты.Другие российские туроператоры пока воздерживаются от организации туров из-за невозможности осуществлять прямые чартерные рейсы в курортные города Египта.

13 марта "Аэрофлот" начал продажу билетов на рейсы в Каир. Первый за два года полет намечен на 11 апреля. Самолеты будут летать три раза в неделю. С 12 июня по 2 июля рейсы станут ежедневными. Египетская авиакомпания EgyptAir совершит первый рейс из Каира в Москву 12 апреля.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем пассажирского самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека. Причиной крушения стал взрыв на борту самолета. ФСБ признала произошедшее терактом. В начале января президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Египтом.