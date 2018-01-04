Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения с Каиром

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Президент России Владимир Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения со столицей Египта Каиром. Соответствующий документ, датированный 2 января, опубликован на официальном портале правовой информации.
В середине декабря Россия и Египет подписали соглашение о возобновлении авиасообщения между странами. В российском Министерстве транспорта назвали это решение "первым шагом" к возобновлению полетов.
Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем пассажирского самолета российской авиакомпании "Когалымавиа". Тогда погибли 224 человека. Причиной крушения стал взрыв на борту самолета. ФСБ признала произошедшее терактом.
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