В Сибири и на Дальнем Востоке задерживают сторонников Навального

Во Владивостоке задержан сторонник оппозиционного политика Алексея Навального Дмитрий Третьяков. Полицейские обвинили его в призыве к экстремизму. Об этом сайту "Сибирь.Реалии" сообщил руководитель местного штаба политика Владимир Дубовский. Причиной возбуждения уголовного дела стал пост волонтера в социальной сети "ВКонтакте". Сотрудники МВД сразу доставили Третьякова в суд, откуда его отправили на 2 месяца в СИЗО на время следствия. Известно, что сторонник Навального является членом участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса и в день выборов президента России должен был следить за ходом голосования.

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Также сегодня были задержаны еще двое гражданских активистов, имеющих отношение к штабу политика. Волонтеры были задержаны полицейскими в центре Владивостока во время раздачи листовок с призывом бойкотировать выборы и становиться наблюдателями. Сотрудники МВД обвиняют их в незаконной агитации.

В Красноярске сторонника политика задержали за одиночный пикет. Волонтер призывал жителей не участвовать в голосовании 18 марта. К нему в отделение полиции также не пускают адвоката. Об этом сообщила руководитель регионального штаба Навального Яна Герасимова.

В Якутске полицейские пришли в офис политика. Семь сотрудников МВД пытаются изъять листовки и наклейки. В Тюмени полиция пришла изымать "печатную продукцию" из штаба Навального.

Ранее в Кемерове правоохранители заблокировали в местном штабе сотрудников офиса Навального и изъяли компьютерную технику.

Навальный призывает бойкотировать выборы главы государства в марте 2018 года, поскольку считает их нечестными. Забастовку избирателей оппозиционер объявил после того, как ему самому запретили избираться. Своих сторонников он призывает принять участие в наблюдении за президентскими выборами.

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