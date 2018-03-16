Ленин, партия, комсомол! История агитатора-коммуниста

Эпизод документального сериала Радио Свобода Выбирая Россию – в проекте "Признаки жизни"

Принято считать, что очарование идеями коммунизма – нечастый случай для современной российской молодежи. Флаги с профилем Ленина – как будто удел сентиментальных пенсионеров. Но 25-летний герой фильма Сергей Иваничкин – потомственный коммунист. Коренной москвич, он вырос в Мытищах, и с гордостью пошел по стопам своих родственников, занимавших не последние места в компартии. После пять лет работы в КПРФ Сергей сегодня занимает должность секретаря комсомола Бабушкинского отделения КПРФ. Смотрите последнюю предвыборную серию проекта "Выбирая Россию".

Фильм Марии Павловой и Максима Пахомова.