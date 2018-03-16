Принято считать, что очарование идеями коммунизма – не частый случай для современной российской молодежи. Флаги с профилем Ленина – как будто удел сентиментальных пенсионеров. Но 25-летний герой фильма "Ленин, партия, комсомол!" Сергей Иваничкин – потомственный коммунист. Он с гордостью пошел по стопам своих родственников, занимавших не последние места в КПСС. После пяти лет работы в КПРФ Сергей Иваничкин сегодня занимает должность секретаря комсомола Бабушкинского отделения компартии в Москве. Смотрите последнюю предвыборную серию проекта "Выбирая Россию". Фильм Марии Павловой и Максима Пахомова.