По делу о теракте в лондонском метро осудили 18-летнего иракца

Виновным в совершении теракта в метро Лондона в сентябре прошлого года признали 18-летнего выходца из Ирака Ахмеда Хассана. Ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Согласно материалам дела, осуждённый готовил нападение, во время того, как его приёмные родители были в отпуске.

Нападавший прибыл в Великобританию на правах беженца. Незадолго до нападения он был включён в государственную программу дерадикализации и предотвращения терроризма. Подсудимый признался, что проходил обучение в лагере террористической группировки "Исламское государство", которая взяла на себя ответственность за теракт.

Взрыв в поезде на станции метро "Парсонс-Грин" в Лондоне произошел утром 15 сентября. Пострадали около 30 человек – большинство из них получили ожоги. Нападавший привёл в действие начинённую гвоздями самодельную бомбу, но она сдетонировала не полностью.