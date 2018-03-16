Навальный намерен отправить 53 наблюдателя в Чечню

53 сторонника оппозиционера Алексея Навального намерены отправиться в Чечню, чтобы принять там участие в наблюдении за выборами президента России 18 марта. Сообщения об этом подтвердил сам Навальный в эфире своей программы на Youtube-канале "Навальный.lIve". Деньги на поездку наблюдателей из других регионов России сторонники Навального собрали путем фандрайзинга. Представитель штаба Навального в интервью "Новой газете" подтвердил, что в республику едет "десант" опытных наблюдателей из Москвы и Санкт-Петербурга.

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пообещала оказать содействие работе наблюдателей в Чечне, если у них будут правильно оформлены документы. Пока неясно, как именно будут оформлены наблюдатели, которые намерены работать в Чечне. Сторонники Навального во многих регионах получают направления от штабов Григория Явлинского, Павла Грудинина или Ксении Собчак, а также СМИ.

В Чечне неоднократно совершались нападения на журналистов и правозащитников. "Новая газета", которая часто публикует материалы о нарушениях прав человека в республике, отмечает, что "ни Совет по правам человека, ни аппарат уполномоченного по правам человека в России, ни сотрудники ведущих правозащитных организаций, работающих в Чечне, ничего не знали об этой акции Навального".

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале написал, что "приглашает всех, кто желает стать свидетелями голосования в Чечне, включая самого Навального, "его людей", наблюдателей из США, Европы, кого угодно приехать в воскресенье в Чечню, чтобы лично убедиться, как проходит голосование". При этом Кадыров пригрозил: "Кому придет в голову допустить малейшее нарушение общественного порядка, моментально призовут к порядку и приведут в чувство в соответствии с законами Российской Федерации".