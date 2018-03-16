В Москве открыта мемориальная табличка памяти Бориса Немцова. Одобрение городских властей на ее установку получила Ксения Собчак. На церемонии открытия выступил сын убитого политика Антон Немцов. Ранее дочь Немцова Жанна заявила, что она и другие близкие не собираются участвовать в церемонии, которую она назвала "политическим мероприятием перед выборами". Илья Яшин, председатель политсовета движения "Солидарность", одним из основателей которого был Борис Немцов, заявил, что организация не станет участвовать в инициированной Собчак акции, так как расценивают ее как предвыборное мероприятие.