Сенцов: "здоровье теряется медленно, но безвозвратно"

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в России на 20 лет лишения свободы, в письме из колонии сообщил о проблемах со здоровьем.

"Здоровье теряется медленно, но безвозвратно" - цитирует Сенцова получившая от него письмо его сестра Наталья Каплан. Режиссер пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Он находится в колонии в Ямало-ненецком округе, за Полярным кругом.

По словам своего адвоката Дмитрия Динзе, Сенцов готов написать прошение о помиловании, если это станет условием его освобождения. При этом свою вину он не признает. Адвокат добавил, что сам Сенцов ждет обмена, но считает, что он произойдет не скоро, поскольку российские спецслужбы докладывали Путину о режиссере как о "супертерористе".

Сенцов, который жил в Крыму и протестовал против аннексии полуострова Россией был осужден в 2015 году по обвинению в подготовке теракта. Сам он обвинения отрицает. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политзаключенным, освободить Сенцова призывают многие известные режиссеры из разных стран мира.