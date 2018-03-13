Режиссер Олег Сенцов готов подать прошение о помиловании

Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов готов написать прошение о помиловании. Об этом в интервью Украинской службе Радио Свобода рассказал его адвокат Дмитрий Динзе. Он отметил, что прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина – единственный вариант для обмена украинских политзаключенных. "Ты или пишешь и едешь, или сидишь дальше", – заявил Динзе.

Адвокат добавил, что сам Сенцов ждет обмена, но считает, что он произойдет не скоро. Динзе объясняет это тем, что российские спецслужбы докладывали Путину о режиссере как о "супертерористе".

Олег Сенцов приговорен российским судом к 20 годам лишения свободы. Его обвиняют в подготовке подрыва памятника Ленину в Симферополе и поджоге офисов "Русской общины Крыма" и "Единой России". Сам режиссер отвергает обвинения. Правозащитный центр "Мемориал" признал его политическим заключенным.

Всего по так называемому делу "крымских террористов" были осуждены четыре гражданина Украины. В 2016 году одного из них – Геннадия Афанасьева – передали Киеву. Это произошло именно после того, как Афанасьев обратился к Путину с просьбой о помиловании.