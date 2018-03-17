"Яблоко" заявило об отзыве наблюдателей от Навального из Чечни

Партия "Яблоко" в субботу заявила, что отозвала направление в Чеченскую республику наблюдателей на выборах президента России из числа сторонников Алексея Навального.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии, направления были выданы одним из доверенных лиц Григория Явлинского, который не знал о том, что наблюдателей планируется отправить именно в Чечню.

Правозащитники Светлана Ганнушкина и Валерий Борщев обратились к «Яблоку», назвав подобное направление наблюдателей безответственным, лишенным смысла и ставящим под угрозу безопасность наблюдателей и жителей Чечни, - говорится в сообщении.

Алексей Навальный ранее заявил, что в Чечню выехали 53 наблюдателя. В ответ на заявление "Яблока" штаб так называемой "забастовки избирателей" Навального обвинил партию в "помощи фальсификаторам" и отметил, что безопасность наблюдателей в республике гарантировала Центральная избирательная комиссия.

Как утверждает Навальный, наблюдатели уже доехали до Чечни, и пока с ними не произошло никаких инцидентов. От какой политической силы они будут оформлены в качестве наблюдателей после отказа "Яблока" - не сообщается.

На выборах в Чечне Владимир Путин и другие кандидаты, поддержанные властями России и республики, стабильно получают, по официальным данным, 99 и больше процентов голосов. В республике неоднократно нападали на правозащитников и независимых журналистов. Глава Чечни Рамзан Кадыров накануне заявил, что наблюдателям ничего не будет угрожать, если они не будут нарушать закон.