В аннексированном Крыму началось голосование на выборах президента РФ

В аннексированном Крыму открылись избирательные участки для голосования на выборах президента России.

На полуострове зарегистрировалось рекордное число наблюдателей — более 40 человек из 20 стран мира, в том числе из Германии, Швеции, Дании и Украины, сообщает "МБХ-медиа".

В январе Рефат Чубаров – председатель Меджлиса крымско-татарского народа (в России эта организация признана экстремистской) призывал крымчан бойкотировать выборы президента России. Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов угрожал увольнением чиновникам, которые призывают подчиненных не идти на выборы.

Президент Украины Петр Порошенко призвал Европейский союз ввести санкции в отношении лиц, которые организовывают выборы президента России в аннексированном Крыму.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини ранее заявила, что Евросоюз не признает выборы в аннексированном Крыму.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".

Сегодня в Крыму помимо выборов президента пройдут различные акции и мероприятия, посвященные четвертой годовщине так называемого присоединения полуострова к России.Решение перенести президентские выборы именно на эту дату ранее принял российский парламент и подписал президент Путин. Свою предвыборную кампанию Путин завершил в Крыму.