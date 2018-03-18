ЦИК РФ сообщил первые данные о явке. Наблюдатели - о нарушениях

Явка избирателей на выборы президента России на 10 часов утра по московскому времени, когда избирательные участки отрылись по всей территории страны, составила почти 17 процентов, что в два с половиной раза больше, чем в 2012 году. Об этом заявила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

На Чукотке и Камчатке, где уже завершилось голосование, в 10 селах была зафиксирована стопроцентная явка. В аннексированном Крыму, где жители голосуют впервые, явка составляет около 14 процентов.

Из разных регионов России продолжают поступать сообщения наблюдателей о нарушениях в ходе президентских выборов.Это и массовый подвоз избирателей, в частности – бюджетников, и вброс бюллетеней, и недопуск наблюдателей на избирательные участки.

В Москве на некоторых участках ещё до начала голосования в урнах уже лежали бюллетени. В Южно-Сахалинске в момент открытия участка в урне также уже находились бюллетени. В Центризбиркоме на это ответили,что это проголосовали члены комиссии, наблюдатели и полицейские. Массовый вброс бюллетеней зафиксирован в посёлке Депутатский в Якутии и городе Артем Приморского края.

На Сахалине на избирательных участках продавали продукты по ценам на 15–20 процентов ниже, чем в магазинах. В Москве на одном из участков проголосовавшим раздают скидочные талоны на еду и ювелирные изделия, сообщают наблюдатели штаба Навального.

Во многих российских регионах активисты движения "Открытая Россия" жалуются на подставных наблюдателей. Несколько таких инцидентов произошло в Уфе, в Краснодаре и ряде других городов.

Наблюдатели также сообщают о незаконной агитации за Владимира Путина. Так на некоторых избирательных участках в Москве и других городах висят портреты действующего президента России и кандидата на нынешних выборах, что запрещено законом.

На "Карте нарушений" движения "Голос" сообщается об умерших людях, внесенных в список избирателей.

18 марта за ходом выборов можно будет следить в онлайн-трансляции на сайте Радио Свобода, а с 21 часа в прямом эфире начнется подведение итогов голосования.