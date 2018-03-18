Лондон не допустил российских дипломатов к Скрипалю

Великобритания отказала российским дипломатам в доступе к бывшему офицеру ГРУ Сергею Скрипалю. Его рассматривают как британского поданного, заявили в посольстве России в Лондоне. Об этом сообщает Интерфакс.

В российской дипмиссии рассказали, что запросили консульский доступ к находящемуся в больнице в Солсбери Скрипалю, той же нотой, что и его дочери Юлии. Посол России в Великобритании Александр Яковенко сообщил, что и Скрипаль, и его дочь Юлия – российские граждане. При этом британцы, по его словам, скрывают любую информацию – никто их (Скрипалей) не видел, не разговаривал с врачами, никто не имеет к ним доступа. Все покрыто абсолютной секретностью. На все ноты получили один ответ: Скрипаль находится в тяжелом состоянии, сказал Яковенко.



4 марта Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были госпитализированы в критическом состоянии из-за отравления нервно-паралитическим веществом. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Скрипаля. Глава британского МИД Борис Джонсон сказал, что есть все основания полагать, что приказ об этом отдал лично Владимир Путин. К обвинениям против России также присоединились США, Франция и Германия.

14 марта Великобритания объявила о высылке 23 российских дипломатов. 17 марта российская сторона сообщила об аналогичной мере, а также о закрытии генерального консульства Великобритании в Санкт-Петербурге и о прекращении работы в России Британского совета.