Франция не признает результаты выборов в Крыму

Франция не признает итоги голосования на выборах президента России в аннексированном Крыму. Соответствующее заявление опубликовано на сайте французского министерства иностранных дел.

В документе отмечается, что Париж продолжает настаивать на полном восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Кроме того, власти Франции выразили обеспокоенность милитаризацией Крыма и ухудшением ситуации с правами человека, особенно среди крымских татар.

Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан намерен обсудить ситуацию в Крыму и на востоке Украины во время своего визита в Киев 22-23 марта.

Власти Евросоюза ранее также заявили, что не признают результаты выборов президента России на аннексированном полуострове.

Россия аннексировала Крым по результатам референдума в 2014 году, который был проведен вопреки законодательству Украины и после того, как полуостров взяли под контроль российские военные. Киев и страны Запада считают это нарушением норм международного права. 12 марта ЕС продлил еще на полгода санкции в отношении России, которые были введены против Кремля в 2014 году из-за российской аннексии Крыма. Москва называет присоединение полуострова "восстановлением исторической справедливости".