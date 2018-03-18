Курдские отряды грозят турецким войскам "партизанской тактикой"

Курдские вооруженные отряды на северо-западе Сирии заявили, что переходят к партизанской тактике борьбы с наступающими турецкими войсками. Ранее сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган объявил о победе над курдскими отрядами в городе Африн и переходе города под контроль вооруженных сил Турции.

Высокопоставленный представитель курдского населения Африна заявил, что их отряды на всей территории региона будут использовать любые возможности для нанесения ударов по турецкой армии и её союзникам. Отман Шейх Исса уточнил, что, несмотря на упорное сопротивление курдских отрядов, местная администрация решила эвакуировать гражданское население из этого горда, чтобы избежать ещё более тяжёлых гуманитарных последствий. Об этом сообщило агентство Reuters.

Турецкие войска и союзная им сирийская вооружённая оппозиция, воюющая против режима Башара Асада, утром в воскресенье вошли в город Африн, подняв флаги в центре города. Они объявили о своей полной победе после восьминедельного наступления на позиции курдской милиции.