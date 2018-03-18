Сирийский лидер Башар Асад посетил свои войска в Восточной Гуте

Сирийское государственное телевидение сообщило о поездке президента Башара Асада в Восточную Гуту. 18 марта Асад встретился там с преданными ему войсками.

На кадрах, показанных государственным телеканалом и размещённых на странице Асада в мессенджере Telegram, сирийский лидер виден в окружении большой группы людей в военной форме, некоторые из них сидят на танках. Фотоснимок в Telegram сопровождает надпись: "Президент Асад на линии огня в восточной Гуте среди героев Сирийской арабской армии".

В последние недели сирийские правительственные войска провели крупную наступательную операцию в восточной Гуте, которая находилась под контролем вооружённой оппозиции с 2012 года. По данным сирийского Центра мониторинга нарушений прав человека, войска Асада заняли более 80 процентов территории, вытеснив оттуда противника.

Западные правительства и ООН призвали правитлеьство Сирии и его союзников, включая Россию, прекратить наступление, которое, по словам Генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша, создало для населения Гуты "ад на земле".