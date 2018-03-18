День выборов. Эфир в 21.05

18 марта как безальтернативные выборы первого лица государства. Почему некоторые политические аналитики считают выборы 2018 года цветником плюрализма? Нарушения на выборах, традиционные и новаторские: вбросы, карусели, некачественные списки избирателей, недобровольность голосования под административным давлением. Помог ли бойкот выборов целям оппозиции? Как повлияла явка “ядерного электората” Путина на итоги выборов? Прямые включения из штабов кандидатов и организаций защиты прав избирателей, скайп-комментарии аналитиков. Скандал между Навальным и Собчак: сможет ли Навальный подтвердить свои слова об оплаченном Кремлем “карикатурном либеральном кандидате”?

В студии политологи и аналитики Дмитрий Орешкин, Николай Петров, Сергей Обухов, Александр Соловьев, Николай Травкин, Александр Кынев, Виталий Шкляров, Илья Яшин, Игорь Чубайс.

Ведут программу Мумин Шакиров, Елена Рыковцева, Михаил Соколов, Елена Фанайлова