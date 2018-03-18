Украина: застрелился пилот Су-25, "сбивший Боинг" над Донбассом

В Николаеве 18 марта в своей квартире застрелился 29-летний лётчик, участник боевых действий на востоке Украины, Владислав Волошин. Как сообщают украинские СМИ, в последние несколько месяцев он руководил предприятием "Николаевский международный аэропорт". В момент самоубийства дома находилась его семья. Волошин умер в машине скорой помощи по пути в госпиталь.

Владислав Волошин – бывший пилот штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он совершил 33 боевых вылета и, как отмечается в публикациях, нанёс значительный урон противнику.

Именно Волошина российские власти обвиняли в атаке на малайзийский "Боинг", сбитый над Донбассом. Эти обвинения были опровергнуты данными расследований, проведённых прокуратурой Нидерландов и украинскими следователями. Контракт Волошина закончился в этом году, он ушёл в запас в январе.

По словам родственников, в последнее время Волошин находился в угнетенном состоянии.