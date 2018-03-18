Экзитполы: Путин побеждает на выборах в первом туре

В России завершилось голосование на выборах президента страны. В 21 час по Москве закрылись избирательные участки в Калининградской области.

Согласно данным ВЦИОМ, действующий глава государства Владимир Путин набрал более 73 процентов голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Павел Грудинин (11,2 процента), на третьем – лидер ЛДПР Владимир Жириновский (6,7 процентов), на четвертом – кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак (2,5 процента).

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский, лидер Партии роста Борис Титов, лидер "Коммунистов России" Максим Сурайкин и кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, по предварительным данным, набрали менее одного процента каждый.

В Центризбиркоме (после обработки одной пятой бюллетеней) сообщают, что Путин набрал чуть менее 72 процентов, а фонд "Общественное мнение" называет цифру в 77 процентов.

По данным ЦИК, явка по всей стране составила примерно 60 процентов. Глава комиссии Эллам Памфилова назвала выборы "транспарентными". Наблюдатели организованного оппозиционером Алексеем Навальным ситуационного центра заявляют, что реальная цифра ниже и составляет 55 процентов. По официальным данным, на прошлых выборах явка составила 65 процентов.

В четверг активисты, находившиеся на избирательных участках и наблюдавшие за ходом голосования, неоднократно заявляли о таких нарушениях, как "вбросы" и подвоз избирателей. Также сообщалось о нескольких случаях применения силы к наблюдателям.

В Центризбиркоме утверждали, что "серьезных" нарушений на выборах зафиксировано не было. В штабе Путина, в свою очередь, заявили, что такие сообщения поступали, но их "единицы".