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ФБК: Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения

Иллюстративное фото

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России. Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера Алексея Навального.

Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 53 процента. На выборах в столице проголосовало около семи миллионов человек.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными. Там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Голосование в Москве закончилось в восемь часов вечера по местному времени. На некоторых участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.

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