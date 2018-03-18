ФБК: Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения

Четверть избирательных комиссий в Москве допустили нарушения на выборах президента России. Такие данные приводит столичный штаб оппозиционера Алексея Навального.

Согласно данным штаба, всего явка на момент закрытия избирательных участков в Москве составила 53 процента. На выборах в столице проголосовало около семи миллионов человек.

На двух избирательных участках результаты будут признаны не действительными. Там были зафиксированы вбросы бюллетений.

Голосование в Москве закончилось в восемь часов вечера по местному времени. На некоторых участках наблюдатели сообщают о том, что их не допускают в помещение для подсчета голосов.