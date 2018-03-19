ЦИК: явка избирателей на выборах президента России превысила 67%

Явка избирателей на выборах президента России в воскресенье составила более 67 процентов. Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии России Николай Булаев на основании данных ЦИК после обработки почти ста процентов протоколов. Таким образом, официально явка превысила показатель 2012 года: тогда она составила 65,3 процента.

Лидирует на выборах президента России Владимир Путин. За действующего главу государства отдали свои голосапочти 77 процентов избирателей (или более 55 миллионов человек). На втором месте кандидат от КПРФ Павел Грудининс 12 процентами, лидер ЛДПР Владимир Жириновский получил 5,7 процента голосов. За кандидата "против всех"- Ксению Собчак - проголосовали около двух процентов избирателей, основателю "Яблока" Григорию Явлинскому отдал свои голоса 1 процент россиян. Остальные трое кандидатов в президенты России (Борис Титов, Максим Сурайкин и Сергей Бабурин) не смогли преодолеть рубеж в один процент голосов.

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В Центризбиркоме выборы назвали прозрачными и заявили, что серьезных нарушений не было.

Наблюдатели на избирательных участках в различных регионах России неоднократно сообщали о таких нарушениях, как подвоз избирателей с использованием административного ресурса, а также о "вбросах" бюллетеней в урны, принуждение к голосованию студентов и бюджетников. Ряд наблюдателей пожаловались, что на них оказали давление и не дали работать на участках.

Владимиру Путину 65 лет. Он руководит Россией с 2000 года. 13 лет он провел на посту президента страны, еще четыре года – в должности главы российского правительства. 18 марта выступая в своем штабе после завершения выборов, Путин заявил, что пока не планирует никаких конституционных реформ. Отвечая на вопрос, кто возглавит правительство, Путин пояснил, что начинает думать об этом с сегодняшнего дня. Он добавил, что все объявления будут сделаны после инаугурации.