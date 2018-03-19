Визит Лаврова во Вьетнам отменен по "непредвиденным причинам"

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова во Вьетнам отменен по "непредвиденным причинам". Об этом сообщает французское агентство Франс Пресс со ссылкой на вьетнамские источники. 19 марта агентство AFP процитировало Министерство иностранных дел Вьетнама, которое сообщило, что "по непредвиденным причинам визит во Вьетнам министра иностранных дел России не состоится". "Мы объявим о конкретном времени визита в прессу позднее", - добавил он.

AFP также процитировал неназванного российского дипломата в Ханое, который уточнил, что визит был отменен по "техническим, а не политическим" причинам. Поездка в Ханой должна была начаться утром 19 марта с встречи с президентом Вьетнама Чан Дай Куангом. Лавров также должен был встретиться со своим вьетнамским коллегой и главой Коммунистической партии Вьетнама и провести пресс-конференцию.

Вьетнам является одним из ведущих торговых партнеров Москвы и одним из главных покупателей военной техники из России. Накануне визита Лавров высоко оценил тесные связи двух стран в интервью, которое он дал вьетнамским СМИ.