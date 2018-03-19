Закрытие Британского совета в России: "удар по её гражданам и будущему"

Ассоциация "Свободное слово", Петербургский ПЕН-клуб и Гильдия "Мастера литературного перевода" выступили с совместным заявлением в связи с решением властей прекратить деятельность Британского совета в России. Авторы обращения считают решение "не просто опрометчивым, но разрушительным для культуры, а значит, и для будущего России".

Они напоминают, что Британский совет – неполитическая организация, представляющая Великобританию в мире в области науки и образования. А политический удар по культурной организации – это всегда удар по собственным гражданам, говорится в заявлении. Закрытие Британского Совета лишит жителей России множества прекрасных возможностей. "Картины и скульптуры не будут увидены, поэты и музыканты не будут услышаны. Всё ради удара кулаком по столу", отмечают авторы обращения.

17 марта Министерство иностранных дел России объявило об ответных мерах на высылку 23 российских дипломатов из Лондона – в связи с делом об отравлении бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в английском городе Солсбери. Британские власти обвиняют Россию в организации отравления Скрипаля нервно-паралитическим веществом. Москва высылает 23 британских дипломата, закрывает консульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в России.

Британский совет открылся в СССР в 1945 году, но уже через два года он был закрыт. В 1992 году Британский совет вернулся в Россию, а десять лет назад были закрыты 13 из 15 его отделений.