Бизнесмен Морозов, живущий в Великобритании, сообщил об угрозах

Российский бизнесмен Валерий Морозов, который в 2011 году получил политическое убежище в Великобритании, сообщил, что ему поступают анонимные письма с угрозами. Об этом пишет британская газета Sunday Times. На прошлой неделе Морозову на электронную почту пришло письмо, в котором говорилось: "Они пришли за Сергеем, они придут и за тобой". Это был намек на бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, которого, по данным властей Великобритании, отравили в Солсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок".

Морозов проигнорировал письмо. Через некоторое время ему прислали второе сообщение с текстом: "Тебе наплевать на то, что с тобой случится? Ждем твоего подтверждения".

Из-за этих угроз бизнесмен обратился в полицию, ему предоставили государственную защиту. Как пишет Sunday Times, специальное подразделение британской полиции расследует угрозы, поступающие Морозову.

Россиянин живет в Гилфорде, графство Суррей. Ранее он был совладельцем компании "Москонверспром", которая в 2006 и 2009 годах выиграла контракт на строительство и реконструкцию в Сочи корпуса "Приморский", санатория "Сочи" и санатория "Дагомыс" Управления делами президента России.

После этого Морозов говорил, что занимавший тогда пост замначальника главного управления капитального строительства управделами президента Владимир Лещевский требовал от него 12 процентов от суммы 1,5-миллиардного контракта (180 млн рублей). Морозов пожаловался в правоохранительные органы, в отношении Лещевского возбудили дело о получении взятки, но самого бизнесмена начали преследовать. Из-за этого он попросил политическое убежище в Великобритании.