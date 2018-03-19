Макрон пожелал Путину успехов в модернизации России

Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту России Владимиру Путину успехов "в модернизации страны" – после переизбрания на пост главы государства. Как сообщает AFP, Макрон выразил озабоченность по поводу ситуации в Сирии и отравления бывшего российского разведчка в Великобритании.

В тщательно взвешенном заявлении канцелярии президента Франции, опубликованном после телефонного разговора двух лидеров, говорится что Эммануэль Макрон пожелал Владимиру Путину "успехов в политической, демократической, экономической и социальной модернизации" России, сообщает AFP.

Первые поздравления с переизбранием Путину направлили лидеры Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы и Сербии, а также нескольих государств СНГ. Путин также получил поздравления от президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в понедельник и вторник состоится ряд телефонных переговоров Путина с мировыми лидерами.