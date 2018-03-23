Невозможное голосование. Анатолий Канюков – о рейтинге Путина

Владимир Путин – 76,67%, Павел Грудинин (КПРФ) – 11,79%, Владимир Жириновский (ЛДПР) – 5,66%. Некоторые из нас, особенно тех, кто до последнего верил в своих кандидатов, могут быть подавлены тем, что страна очередной раз наступила на грабли. Другие сограждане изначально не считали эти выборы легитимными, всех кандидатов зачислили в "кремлевские проекты", третьим было все равно. Предлагаю всем разгадать интересную загадку: как рейтинг Путина за 10 дней вырос почти в два раза?

Кремлевские СМИ регулярно публиковали предвыборные опросы, согласно которым действующий президент набирал порядка 70% голосов потенциальных избирателей. Но доверять этим опросам до конца не принято, потому что часто подобного рода исследования используются в качестве средства агитации: обществу вдалбливается в голову мысль о том, что есть только один реальный кандидат. Проверить подобные рейтинги можно косвенным образом, сравнивая с теми данными, которые должны высоко коррелировать друг с другом. Например, очевидно, что если ты поддерживаешь кандидата, то в принципе, хотя бы должен положительно оценить его программные заявления. Не говорю о восторге и однозначной поддержке, но хотя бы общая положительная оценка обязательна.

1 марта Владимир Путин выступил с президентским посланием Федеральному собранию и спустя неделю Фонд "Общественное мнение" представил следующие данные отношения россиян к этой речи. Отвечая на вопрос о том, какое впечатление на них произвели слова президента, 44% опрошенных заявили, что хорошее, 7% – "в чем-то положительное, в чем-то отрицательное", 4% получили отрицательные впечатления. На вопрос "Как вы думаете, основные идеи этого послания будут или не будут реализованы в ближайшем будущем?" 38% ответили утвердительно, 14% отрицательно.

Те, кто остались дома, выбрали стране президента

Мы берем программное заявление кандидата в президенты, он же действующий президент, создаем ему все условия для выступления, даем разнообразные рейтинги отношения общества к проблемам, лучшие спичрайтеры пишут речь, собираем огромный зал сторонников, показываем красивые видеоролики и компьютерную графику, огромное время уделяем социальным вопросам, задействуем патриотизм, "в послании нет ни одного лишнего слова", опрос проводит верное партии и правительству статистическое агентство, и все равно кандидата поддерживают только 44%, а 6% из них даже не верят, что его идеи будут воплощены в жизнь. Через 10 дней на избирательном участке мы получаем не 38%, а 76%. Но такого же не бывает в реальности. Нельзя за 10 дней получить не то что 38%, даже 30% населения, если не произошло ничего экстраординарного. Но все было как обычно: основной кандидат по прежнему "захватывал" 90% информационных площадей СМИ, а остальные претенденты ругали друг друга вместо того, чтобы критиковать своего основного конкурента.

Но наступает день голосования и за действующего главу государства свои голоса отдают 55 миллионов человек, фактически каждый третий из прохожих, которых вы видите на улице! Это действительно так? Можно предположить, что бывает осознанная поддержка и спонтанная, что до момента прихода на избирательный участок люди не знали, за кого они проголосуют, а потом вдруг стали голосовать за Путина. Но давайте еще подумаем: этого кандидата мы знаем 18 лет, и если за 10 дней до выборов мы не хотели за него голосовать, то почему вдруг должны захотеть?

Единственное приемлемое математическое объяснения данного феномена таково: подавляющее большинство тех, кто не поддерживает Владимира Путина, остались в день голосования дома. Неважно, что именно является объяснением: "Все равно от моего голоса ничего бы не изменилось" или "Не за кого голосовать" или "Неважно, как голосуют, важно, как считают". Те, кто остались дома, выбрали стране президента.

Анатолий Канюков – социал-демократ, лидер движения "Солидарный Петербург"

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