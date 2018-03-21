Про будущее. Виктор Мучник - о "Внутренней Монголии"

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Оно определилось. Не сегодня, конечно. Сегодня - так. Очередная вешка просто. Вот это все будет продолжаться, пока выгодополучателя не вынесут вперед ногами. То есть, при рутинном течении событий - полтора десятилетия примерно. Он будет дряхлеть, все чаще становиться персонажем анекдотов, но ресурса хватит, чтобы держаться за власть зубами до последнего. Да и дворня не даст уйти, даже если бы и захотел. Что-нибудь придумают. Уже придумывают. Слишком серьезные риски в случае ухода.

Внутриэлитный конфликт? Ну да, на всех, сидящих за зубцами, уже не хватает и периодически из-за стенки кого-нибудь послабее будут сбрасывать на вилы. Но самого не тронут. Дворня трусовата и никакой там Беннигсен с табакеркою не просматривается.

Никаких реформ. Ни экономических. Ни политических - Конституцию или любые другие декорации, разумеется, могут поменять, если будет в том надобность, чтобы только не менять ничего по сути. В лучшем случае все это хозяйство будет потихоньку гнить, периодически устраивая небольшие войны по периметру и взбадривая народонаселение перспективой серьезной войны. Страной-изгоем можно жить долго. Есть примеры.

Закроют ли границы? Возможно, но не завтра. Нужен здесь приступ паранойи посильнее нынешнего. Как и для массовых репрессий. Немассовые же будут. Будут и тюрьмы за непочтительное выражение лица (закон об оскорблении величества, думается мне, вполне реален и будет принят с большим восторгом). Будут и политические убийства. Точечные, но более массовые, чем уже случились. И, конечно же, будут пытаться строить стену в интернете (здесь только вопрос времени и технологических возможностей ). Вот с этим нам жить в лучшем случае. Возможны и варианты похуже, разумеется. А вот получше - не просматриваются. Что делать с этим счастьем? Для тех, кто не в восторге от происходящего, есть несколько жизненных стратегий, как мне кажется.

1) Эмиграция, пока это возможно. Мир большой. Уехать и забыть. Молодым, энергичным, не склонным к сентиментальности - в самый раз.

2) Внутренняя эмиграция. Старый советский опыт для тех, кто помнит. Минимизировать соприкосновения с государством и медиа. Читать хорошие книги. Слушать хорошую музыку. Возделывать свой огород. Но при этом понимать, что у Левиафана нашего с его мигалками, оскорбленными чувствами и сакральными скрепами достаточно ресурсов, чтобы впереться в твою "Внутреннюю Монголию" в любой момент и испортить твою жизнь самым непредсказуемым образом.

В любом случае очень полезно не строить иллюзий

3) Политика? Поскольку суть политики - борьба за власть, здесь без иллюзий. Ничего серьезного в смысле гуманизации окружающей действительности сделать не получится до той поры, пока те, кто надеется что-то изменить, не будут готовы вывести на улицу городов-миллионников сотни тысяч людей. Пока эти сотни тысяч не будут готовы выйти под полицейские дубинки. Настоящая честная политика в ближайшие годы будет возможна только как диссидентский опыт. В этом смысле она полезна, как и всякое сопротивление нынешнему всему. Но только в этом смысле.

4) Правозащита? Да, кому-то удастся помочь. Но риски этой работы тоже постоянно будут возрастать. Думаю, чем дальше, тем больше будут полещзными настоящие профсоюзы. Жить будем ведь все хуже.

5) Честная работа в оставшихся живых СМИ или в качестве самостоятельного журналиста? Кому-то удастся помочь, какого-нибудь зарвавшегоя совсем урода из третьего эшелона начальства даже и посадить. Но не более того. Чем дальше, тем больше это тоже будет диссидентский опыт. И здесь будет все больше рисков. Однако же эта работа имеет резон как фиксация для истории нынешнего всего. Когда через полтора десятка лет здесь начнут разгребать то, что останется, нынешние публикации окажутся в разных смыслах полезными. Не только историкам, но и юстиции.

В любом случае очень полезно не строить иллюзий. В частности, не морочить голову ни себе, ни другим насчет возможности диалога с имамом, его дворней, наместниками и прочими. Ценить ближний круг друзей и родных. Даже если кто-то из них сегодня поставил галочку за нынешнее все - принять это как данность. Пожалеть и простить.

Понимать, что зима будет очень долгой. При этом быть готовым к любым форс-мажорам (к примеру, нефть по десять долларов за баррель или еще что-нибудь в этом роде может существенно ускорить процессы гниения в нашем имамате). Но не обольщаться.

Виктор Мучник - томский историк и журналист

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