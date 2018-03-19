Мэй: Россия – единственная виновная сторона в отравлении Скрипаля

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия – единственная сторона, на которой лежит ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Таким образом, Мэй отвергла утверждения президента России Владимира Путина, высказанные вечером в воскресенье, 18 марта.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", – заявил Путин.

Тереза Мэй заявила, что для неё очевидно: не может быть иного вывода, чем тот, что Российское государство виновно инциденте в Солсбери. Мэй дала такую оценку в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, не лжёт ли Путин.