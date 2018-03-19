Дело Скрипаля: ЕС требует разъяснений. Эфир в 21:05.

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия – единственная сторона, на которой лежит ответственность за отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля. Таким образом, Мэй отвергла утверждения президента России Владимира Путина, высказанные вечером в воскресенье, 18 марта.

"Это чушь, бред, нонсенс, чтобы кто-то в России позволил себе подобные выходки накануне президентских выборов и чемпионата мира по футболу. Это просто немыслимо", – заявил Путин.

Тереза Мэй заявила, что для нее очевидно: не может быть иного вывода, чем тот, что Российское государство виновно в инциденте в Солсбери. Мэй дала такую оценку в интервью телеканалу Sky News, отвечая на вопрос, не лжет ли Путин.

Министры иностранных дел ЕС решительно осудили отравление бывшего российского двойного агента в Великобритании и заявили, что восприняли "чрезвычайно серьезно" оценку Лондона относительно того, что Москва стоит за этим преступлением. Британия и ее союзники обвинили Москву в нападении, произошедшем 4 марта, в результате которого Сергей Скрипаль и его дочь Юлия потеряли сознание после контакта с нервно-паралитическим веществом.

"Европейский союз очень серьезно воспринимает оценку правительства Великобритании о том, что очень вероятно, что Российская Федерация несет ответственность за это преступление", – говорится в заявлении 28 министров после встречи в Брюсселе 19 марта. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил 16 марта, что, по его оценке, президент России Владимир Путин принял решение применить нервно-паралитический газ против Скрипаля. Это был первый раз, когда чиновник высокого уровня четко указал, что Путин, возможно, заказал отравление.

18 марта в своих первых высказываниях об отравлении Путин категорически отверг обвинения Британии. Обращаясь к репортерам после переизбрания, Путин заявил, что у России такого оружия нет. "Европейский союз выражает свою безоговорочную солидарность с Великобританией и выражает поддержку, в том числе усилиям Великобритании по привлечению виновных за это преступление", – говорится в заявлении ЕС.

Скрипаль – бывший офицер российской военной разведки, который предал многочисленных российских агентов Британии. Он и его дочь продолжают бороться за жизнь после того, как были обнаружены потерявшими сознание на скамейке в южно-английском городе Солсбери. "ЕС приветствует стремление Великобритании тесно сотрудничать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) в расследовании этого нападения", – говорится в заявлении министров иностранных дел ЕС.

Ситуацию обсуждают правозащитник Владимир Буковский, общественные активисты Павел Пожигайло, Андрей Сидельников.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

Ведущий - Владимир Кара - Мурза - старший.