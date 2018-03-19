В США при испытании беспилотного автомобиля погиб пешеход

Компания Uber заявила о приостановке испытаний беспилотных автомобилей во всех городах США после дорожного происшествия со смертельным исходом. В понедельник в городе Темпе, штат Аризона, такой автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу.

Компания сообщила, что сотрудничает с властями штата в расследовании инцидента. Год назад компания Uber уже прекращала испытания беспилотных автомобилей, после того как внедорожник марки Volvo перевернулся в Аризоне, сообщает Би-би-си.

Глава компании Дара Хосроушахи заявил, что глубоко опечален трагическим известием.

В ДТП уже попадали беспилотные автомобили, разработанные другими компаниями. Машина, которую испытывала корпорация Google, во время заезда в 2016 году врезалась в автобус. Тогда пострадавших не было.

Разработкой беспилотных автомобилей занимаются несколько компаний, в том числе Apple и Tesla.