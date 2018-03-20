"Свобода" прояснила обстоятельства инцидента со штабом Собчак

Медиакорпорация Радио Свобода/Свободная Европа прояснила обстоятельства инцидента с избирательным штабом кандидата в президенты России Ксении Собчак. Как сообщила Собчак, в ночь с 16 на 17 марта видеожурналисты Александр Расторгуев и Мария Павлова, имея статус доверенных лиц кандидата в президенты, подписали незаполненные бланки о направлении наблюдателей в избирательные участки. В день накануне выборов президента России Расторгуев и Павлова выехали в Грозный, выполняя задание редакции.

Как заявил вице-президент и главный редактор медиакорпорации Ненад Пейич, расследование показало, что Расторгуев и Павлова нарушили кодекс РСЕ/РС, запрещающий сотрудничающим с медиакорпорацией журналистам участвовать в политической и партийной деятельности: "Эти профессиональные стандарты не подвергаются сомнению в нашей компании, мы неукоснительно придерживаемся их в своей деятельности. Я удовлетворил просьбу Александра Расторгуева об увольнении, решение вступило в силу".

Мария Павлова сотрудничала с Радио Свобода в рамках соглашения о съемке документального кино с участием третьей стороны. Сотрудничество с ней также прекращено.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода – некоммерческая медиакорпорация, финансируемая за счет грантов, предоставляемых Конгрессом США. РСЕ/РС распространяет информацию в Восточной и Юго-Восточной Европе, на Кавказе, в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, выполняя задачу продвижения демократических ценностей и институтов путем обращения к аудитории тех стран, в которых свобода прессы ограничена властями или пока не стала нормой общественной жизни.