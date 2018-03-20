Глава МИД Финляндии: в Хельсинки денуклеаризация КНДР не обсуждается

Денуклеаризация не стоит на повестке дня встречи северокорейской, южнокорейской и американской делегаций, проходящей в Хельсинки. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел Финляндии Тимо Соини. Он сообщил, что Чо Канг Ил, заместитель генерального директора департамента Северной Америки в министерстве иностранных дел КНДР, посетил переговоры в Финляндии на фоне ряда дипломатических встреч перед возможным саммитом США и Северной Кореи. В интервью финской телекомпании MTV министр сказал, что ядерные программы Северной Кореи не обсуждались.

По его словам, это встреча между учеными и официальными лицами, а Финляндия - только инициировала её. Министр сказал, что встреча имеет так называемый "полуторатрековый характер" и поэтому переговоров о ядерном оружии не будет.

"Хорошо вести переговоры и использовать это время, поскольку такая возможность предоставилась между Южной и Северной Кореей накануне Олимпийских игр", - заявил министр. Других подробностей о переговорах пока не сообщается.

Министры иностранных дел Северной Кореи и Швеции провели переговоры на прошлой неделе по вопросам безопасности на Корейском полуострове в рамках подготовки к возможной встрече между президентом США Дональдом Трампом и лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Северная Корея продолжает программу создания ядерныхе и ракетных программ вопреки санкциям Совета Безопасности США и не скрывает своих планов по разработке ракеты, способной нанести удар по материковой части США.